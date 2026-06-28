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فراخوان حمایت از طرحها و ایدههای نوآورانه کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی فراخوان حمایت از طرحها و ایدههای نوآورانه برای بررسی و حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی برگزارمی شود.
نخبگان، پژوهشگران، متخصصان، شرکتهای دانشبنیان و فعالان بخش کشاورزی برای ثبت ایده و طرح، چالش و مسئله به آدرس الکترونیکی basij.maj.ir مراجعه کنند.
بیشتر بدانید: فراخوان حمایت از طرحها و ایدههای نوآورانه کشاورزی