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نخستین مانور مشترک ارزیابی یکپارچه نظام مدیریت حریق مازندران با مشارکت محیطبانان، دستگاههای امدادی و نمایندگان چند استان کشور در پناهگاه حیات وحش سمسکنده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مانور مشترک ارزیابی یکپارچه نظام مدیریت حریق استان با همکاری معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر منطقهای یونسکو در تهران، صندوق ملی محیط زیست و ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران در پناهگاه حیات وحش سمسکنده برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه این مانور پس از برگزاری سه مرحله آموزشی شامل استقرار مرکز عملیات اضطراری (EOC)، آموزش نظام فرماندهی حادثه (ICS) و دوره توسعه ظرفیت، آمادگی و هماهنگی عملیاتی برگزار شد، گفت: برای نخستین بار بخش عملی این فرآیند در قالب یک سناریوی شبیهسازیشده اجرا شد تا میزان آمادگی نیروهای عملیاتی و اثربخشی آموزشهای ارائهشده مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمدرضا کنعانی افزود: در این مانور، فرآیند مدیریت یک حریق فرضی از مرحله اعلام حادثه تا استقرار فرماندهی صحنه، سازماندهی تیمهای واکنش سریع، برقراری ارتباطات عملیاتی، گزارشدهی میدانی، مدیریت منابع، رعایت الزامات ایمنی و هماهنگی میان دستگاههای همکار مورد آزمون قرار گرفت تا میزان آمادگی نظام مدیریت حریق استان پیش از آغاز فصل پرخطر حریق سنجیده شود.
وی ادامه داد: برگزاری این مانور، گام مهمی در تکمیل چرخه توسعه ظرفیت مدیریت حریق در استان به شمار میرود و استمرار چنین تمرینهایی، در کنار آموزشهای تخصصی و تقویت همکاری میان محیطبانان، منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، هیأتهای کوهنوردی و سایر دستگاههای همکار، نقش مؤثری در افزایش آمادگی و حفاظت مؤثر از مناطق تحت مدیریت در برابر حریقهای احتمالی خواهد داشت.
این مانور با مشارکت محیطبانان و فرماندهان پاسگاههای محیطبانی مازندران، نمایندگان محیطبانان استانهای گیلان، گلستان، سمنان و خراسان شمالی، نمایندگان اداراتکل منابع طبیعی و آبخیزداری، جمعیت هلال احمر و هیأت کوهنوردی برگزار شد و شرکتکنندگان آموختههای خود را در قالب یک سناریوی شبیهسازیشده، در زمینه هماهنگی عملیاتی، مدیریت صحنه حادثه، ارتباطات میدانی و کار تیمی تمرین و ارزیابی کردند.
در ادامه این رویداد، تیمهای عملیاتی مراحل ارزیابی اولیه، استقرار نیروها، هماهنگی بینبخشی، مدیریت عملیات اطفای حریق، بهکارگیری تجهیزات، اجرای دستورالعملهای ایمنی و مدیریت ارتباطات را تمرین کردند. همچنین در پایان مانور، نشست بازنگری پس از عملیات (AAR) برگزار و عملکرد تیمها، نقاط قوت، چالشهای اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی برای بهروزرسانی دستورالعملها و ارتقای نظام مدیریت حریق استان بررسی شد.