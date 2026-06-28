دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: بر اساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش موظف است یک و نیم میلیون نفر را در حوزه جز حفظ قرآن کریم در طول پنج سال پوشش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا مسیب‌زاده در نشست خبری گفت: در آستانه تشکیل بزرگترین نشست قرآنی با مدیران کشور هستیم که روز سه‌شنبه نهم تیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه ۶۶ نفر از اعضای کمیسیون در بخش‌های مختلف دستگاه‌های عضو حضور خواهند داشت و همزمان نمایندگان اجرایی ما در ۳۲ استان نیز از طریق سامانه به صورت برخط در این جلسه شرکت خواهند کرد.

مسیب‌زاده ادامه داد: کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن بر اساس سند مصوب شورای فرهنگی شکل گرفته و ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر آموزش و پرورش است.

وی گفت: دبیرخانه مستقل کمیسیون که اولین اقدام از ۵۲ اقدام سند راهبردی بود، بیش از شش ماه است که تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن افزود: سند راهبردی این کمیسیون مشتمل بر شش راهبرد اصلی و ۵۲ اقدام اجرایی است که بیش از ۱۰ سال پیش مصوب شده و اخیراً بازبینی و اصلاح شده و اکنون برای اجرا آماده است.

وی ادامه داد: برای تسهیل اجرای این سند، درسنامه‌ای تهیه شده که هم سند راهبردی و هم شش راهبرد و ۵۲ اقدام و شناسه اقدامات را در بر می‌گیرد تا مربیان، مدرسان و مجریان بتوانند با محتوای لازم آشنا شوند.

وی گفت: از جمله اقدامات در دستور کار کمیسیون، تشکیل خانواده‌های استادی، تشکل‌های منطقه‌ای و حضور فعال در موسسات قرآنی، مدارس و تشکل‌های قرآنی کشور است.

وی در ادامه افزود: این درسنامه حاصل بیش از یک دهه تلاش خستگی‌ناپذیر جمعی از فرهیختگان، متخصصان و دلسوزانی است که با ساعت‌ها مطالعه، جلسات کارشناسی و همفکری، گام به گام مسیر توسعه آموزش قرآن را طی کرده‌اند.

مسیب‌زاده اظهار کرد: اگر قرار است کاری انجام شود باید در قالب مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد و این سند یک سند مشارکتی است.

وی افزود: آموزش و پرورش بیش از ۵۰ درصد وظایف اجرایی سند را بر عهده دارد که شامل مدارس، انجمن اولیا و مربیان و فرهنگیان به عنوان مدرسان اصلی می‌شود. سازمان تبلیغات اسلامی با ۸ اقدام نزدیک به ۱۵ درصد اجرای سند را عهده‌دار است که شامل فعالیت‌های مردمی و تولید محتوای فرهنگی است. وزارت علوم نیز نزدیک به ۱۰ درصد را به عنوان بازوی پژوهشی، سنجش استاندارد‌های ملی و مطالعات راهبردی بر عهده دارد.

مسیب‌زاده ادامه داد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش موظف است یک و نیم میلیون نفر را در حوزه جز حفظ قرآن کریم در طول پنج سال پوشش دهد.

وی گفت: در دانشگاه فرهنگیان سالانه ۱۰ هزار نفر باید در دوره سنجش سواد قرآنی شرکت کنند و با موفقیت این سنجش را پشت سر بگذارند.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن افزود: در حوزه آموزش معلمان طرحی تحت عنوان اتمام آموزش نیروی انسانی برای آموزگاران دوره ابتدایی تعریف شده که ۶۰ هزار نفر در سال باید این آموزش‌ها را ببینند و در پایان برنامه به ۳۰۰ هزار نفر خواهیم رسید.

وی افزود: از مجموع یک میلیون و ۱۱۰ هزار نفری که در اجزای مختلف برنامه حفظ شرکت کردند، ۶۶۰ هزار نفر در گام اول یعنی حفظ یک سوم جزء سی شرکت کردند، ۳۴۰ هزار نفر کل جزء را حفظ کردند و ۱۴۰ هزار نفر نیز کل جزء را حفظ کردند که مجموعاً یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری شده محقق شده و این به معنای تحقق قریب به ۸۰ درصد هدف است.

مسیب‌زاده ادامه داد: این دستاورد در شرایطی حاصل شده که آموزش حضوری در بخش‌هایی تعطیل بوده و دارالقرآن‌ها به آموزش غیرحضوری روی آورده‌اند.

وی گفت: از میان این یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر، ۵۵ هزار نفر در سامانه قرآن ثبت‌نام کرده و گواهی حفظ دریافت کرده‌اند و همچنین ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر در سنجش سواد قرآنی دانشگاه فرهنگیان با موفقیت شرکت کرده‌اند.

دبیر کمیسیون افزود: در حوزه آموزش معلمان تا این لحظه قریب به ۶۵ هزار نفر آموزش دیده‌اند در حالی که هدف دو ساله ما ۱۲۰ هزار نفر بود و این آموزش‌ها در ۱۸ استان همچنان ادامه دارد و تا شهریور ماه به هدف خواهیم رسید.

وی گفت: در حوزه مدارس حفظ محور که باید سالانه ۲۰۰ مدرسه راه‌اندازی شود، سال گذشته با تأخیر این کار آغاز شد و تا کنون ۱۹۹ مرکز شکل گرفته و امیدواریم امسال سال شکوفایی بهتر این مراکز باشد.