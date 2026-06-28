سازمان بهزیستی کشور با برگزاری دومین جلسه ستاد ملی تشییع قائد شهید، برنامه‌ها و تمهیدات لازم برای اسکان، خدمت‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی در مراسم تشییع را نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین جلسه ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید، صبح شنبه ششم تیرماه، با حضور اعضای ستاد و فرماندهان پایگاه‌های بسیج بهزیستی شهرستان‌های استان تهران در ساختمان ستاد سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع قائد شهید در سازمان بهزیستی کشور، با اعلام این خبر گفت: این نشست با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای مطلوب برنامه‌های استقبال و خدمت‌رسانی به زائران برگزار شد.

وی افزود: فرماندهان پایگاه‌های بسیج بهزیستی شهرستان‌های استان تهران در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استقبال شایسته از زائران ارائه کردند.

در ادامه نیز موضوعاتی از جمله اسکان زائران، نحوه خدمت‌رسانی، بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، برپایی موکب و سایر تمهیدات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد فرماندهان بسیج شهرستان‌های استان تهران با هماهنگی مدیران‌کل بهزیستی استان‌ها، روند اجرای مصوبات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را پیگیری کنند.