به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری سرعت نوجوانان در کرمان در حال برگزاری است که با نظر کادر فنی تیم‌های ملی سرعت نوجوانان، ۱۳ رکابزن پسر و ۶ رکابزن دختر در این اردو حضور دارند.

از استان خوزستان نیز فاطمه احمدی در این اردو که تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت، به تمرین می‌پردازد.

حضور ملی پوش خوزستانی در هجدهمین مرحله اردوی تیم‌ملی پاراتیروکمان

اردوی آمادگی تیم‌ملی پاراتیروکمان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در استان کرمان آغاز شده که غلامرضا رحیمی ورزشکار پرافتخار خوزستانی در این مرحله حضور دارد.

این اردو تا ۲۵ تیرماه به میزبانی باشگاه گل گهر سیرجان ادامه خواهد داشت.