به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سرهنگ غلامحسین عرب فرمانده انتظامی دامغان گفت: در راستای اجرای طرح «امنیت محله‌محور» و به ویژه برخورد با عرضه‌کنندگان کالای دخانی قاچاق، مأموران اداره اماکن، پلیس آگاهی و اداره صمت با انجام رصد اطلاعاتی، از فعالیت‌های غیر مجاز دو واحد صنفی دخانیاتی مطلع شدند.

وی افزود: هزار و ۲۲۰ نخ سیگار قاچاق از این مغاز‌ها کشف و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.