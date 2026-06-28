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با اجرای طرح برخورد با عرضهکنندگان کالای دخانی قاچاق، بیش از هزار نخ سیگار از دو واحد عرضه محصولات دخانی در دامغان کشف شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سرهنگ غلامحسین عرب فرمانده انتظامی دامغان گفت: در راستای اجرای طرح «امنیت محلهمحور» و به ویژه برخورد با عرضهکنندگان کالای دخانی قاچاق، مأموران اداره اماکن، پلیس آگاهی و اداره صمت با انجام رصد اطلاعاتی، از فعالیتهای غیر مجاز دو واحد صنفی دخانیاتی مطلع شدند.
وی افزود: هزار و ۲۲۰ نخ سیگار قاچاق از این مغازها کشف و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.