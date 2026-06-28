به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضرات آیات اراکی و عباسی، نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری، در کنار جمعی از اعضای این مجلس، بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای درباره پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحولات اخیر را امضا کردند.

در این بیانیه ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای معظم‌له در شرایط کنونی تأکید شده است.

امضاکنندگان بیانیه ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان، به‌ویژه مذاکره‌کنندگان، خواستار هوشیاری کامل در برابر ترفندهای دشمن شدند و تصریح کردند که رعایت خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب در مذاکرات، «واجب شرعی» بوده و عدول از آن به هیچ وجه جایز نیست.

در این بیانیه همچنین بر پاسخ قاطع به هرگونه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، خارج بودن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از دایره مذاکرات، تثبیت مدیریت تنگه هرمز، پیگیری دریافت غرامت خسارت‌ها، بازگشت اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم‌ها و حفظ عزت و کرامت ملت ایران تأکید شده است.

جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ادامه، مسئولان را به پرهیز از هرگونه اظهارنظر که موجب گستاخی دشمن یا القای ضعف کشور شود فراخوانده و بر فصل‌الخطاب بودن دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب و جلوگیری از فرسایشی شدن روند گفت‌وگوها تأکید کرده‌اند.

در پایان این بیانیه، از ملت ایران خواسته شده است با حفظ وحدت، حضور آگاهانه و مؤثر خود را در صحنه استمرار بخشند و خادمان ملت در مجلس خبرگان نیز اعلام کرده‌اند که ضمن حمایت از مسئولان، تحقق شروط و وعده‌ها را پیگیری کرده و در صورت لزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد.