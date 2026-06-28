رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت نان در تهران، نظارت بر قیمت و وزن چانه‌ی نانوایی‌ها تشدید می‌شود.

آقای حمیدرضا رستگار در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: تلاش ما این است که هرج‌ و مرج قیمتی در بازار نان متوقف شود و همه نانوایان اعم از سنتی (یارانه ای و آزادپز) و همچنین نانوایان صنعتی از نرخ‌ های رسمی و مصوب تبعیت کنند.

وی گفت: در نانوایی های آزادپز و دولتی پز باید نرخ نامه در معرض دید مشتری ها نصب شود.

رستگار افزود: برخی مشتری ها درخواست‌ ها مانند نان بزرگ‌تر، کنجدی یا غیره می کنند که این کار زمینه بروز تخلف و افزایش قیمت را فراهم می‌ کند.