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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی آمادگی استان در بهرهبرداری از ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی را گامی مؤثر در افزایش تابآوری و تأمین پایدار انرژی در شرایط خاص برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در نشست کمیته پدافند غیرعامل اسفراین، بر تقویت زیرساختهای حیاتی، افزایش تابآوری در برابر بحرانها، توسعه نیروگاه خورشیدی و رفع چالشهای حوزه آب، حملونقل و انرژی، تأکید شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در دیدار با معاون زیرساختی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مهمترین و مؤثرترین پدافند را «پدافند مردممحور» دانست.
طاهر رستمی در دیدار با دکتر طزری، معاون زیرساختی سازمان پدافند غیرعامل کشور، با قدردانی از حضور گسترده و آگاهانه مردم در دفاع از کشور گفت: بی تردید تاکنون این همراهی و حمایت مردم در عرصههای مختلف از مسئولان و نیروهای مسلح بوده است که توفیقات چشمگیری را برای کشورمان ایران رقم زده است.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از اصول و الزامات پدافند غیرعامل در توسعه و حفاظت از زیرساختهای حیاتی استان، مجهز شدن ۴۰ درصد نانواییهای استان به سیستم دوگانهسوز، فراهم کردن مقدمات تجهیز ۴۰ حلقه چاه آب برای بهرهبرداری در شرایط بحرانی تا پایداری خدمات حیاتی در مواقع اضطراری و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و حفظ آرامش بازار را از اقدامات مطلوب خراسان شمالی در حوزه پدافند غیر عامل در استان اشاره کرد.
پوشش مطلوب شبکههای صدا و سیمای استانی در مدیریت اطلاع رسانی دوران جنگ رمضان و آمادگی استان در راستای پشتیبانی از نیروهای مسلح و تقویت آمادگی دفاعی در شرایط بحرانی از نقاط قوت استان بود که معاون استاندار در این نشست به آن اشاره کرد.