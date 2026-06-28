معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: خانواده مقتول در حالی که تمامی مقدمات اجرای حکم قصاص فراهم شده بود، به عشق امام حسین (ع) و بدون دریافت دیه، از حق قانونی و شرعی خود گذشتند .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: محکوم علیه ۳۷ ساله که ۱۲ سال پیش در پی استفاده از سلاح گرم مرتکب قتل شده بود پس از طی مراحل قانونی و تایید حکم در مراجع قضایی، برای اجرای حکم قصاص به محل اجرای احکام منتقل شد و در حالیکه تمامی مقدمات اجرای حکم فراهم شده بود، اولیای دم در لحظات پایانی، گذشت خود را اعلام کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی ادامه داد: خانواده مقتول با اعلام اینکه این گذشت را به عشق امام حسین (ع) و برای رضای خدا انجام می‌دهند، بدون دریافت هیچگونه دیه‌ای از حق قصاص خود صرف نظر کردند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان با قدردانی از این اقدام ارزشمند، گفت: اولیاء دم در اوج اقتدار و در حالیکه حق قانونی و شرعی آنها بود که حکم را اجرا کنند به حرمت سید الشهدا (ع) گذشت و بخشش را جایگزین انتقام نمودند.

این مقام قضایی در پایان بیان کرد: ریشه این فاجعه تلخ که سال‌ها دو خانواده را درگیر رنج و عذاب کرده، تنها یک لحظه عصبانیت و همراه داشتن سلاح گرم بود؛ حمل سلاح گرم نه تنها هیچگونه امنیتی به همراه نمی‌آورد، بلکه در لحظات خشم و از دست دادن کنترل، به راحتی زمینه ساز وقوع جنایت جبران ناپذیر و قتل می‌شود لذا از همه شهروندان تقاضا می‌شود از نگهداری و حمل هرگونه سلاح گرم خودداری نمایند تا دیگر شاهد پرپر شدن جوانان و داغدار شدن خانواده‌ها نباشیم.