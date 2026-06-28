پخش زنده
امروز: -
سازمان آب و برق خوزستان اطلاعیهای در خصوص رهاسازی آب از سد مارون بهبهان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، در اطلاعیه سازمان آب و برق خوزستان آمده است : در راستای تأمین نیاز آبی نخیلات حوضه مارون، رهاسازی آب از سد مارون بهبهان از ساعت ۱ بامداد روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ با دبی ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه آغاز شده است.
با توجه به افزایش قابل ملاحظه حجم و تراز آب، از عموم مردم شریف تقاضا میشود در مدت زمان رهاسازی، از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانههای مارون و جراحی جداً خودداری کنند و ضمن رعایت نکات ایمنی، هشدارهای صادر شده را جدی بگیرند.