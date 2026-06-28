مردم ولایت‌مدار اصفهان در صد و نوزدهمین قرارشبانه، زیر پرچم پرافتخار ایران اسلامی،ضمن تجدید پیمان با رهبری، دیگر بار فریاد ایستادگی و مقاومت سردادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایت‌مدار اصفهان بار دیگر حضورشان را در میدان ها و خیابان ها به نشانه همدلی با میهن و همراهی با مدافعان وطن به نمایش گذاشتند.

در میان این جمعیت عظیم، آنچه بیش از همه چشمگیر است، شعارهای حماسی و یکپارچه‌ای است که مردم در حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت سر می‌دهند.

مردم همیشه در صحنه اصفهان،با حضور در تجمع های شبانه، ضمن محکومیت جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید می کنند که در هر شرایطی پای کار وطن، حامی نیروهای مسلح و جبهه مقاومت همچنین خون‌خواه شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم هستند.