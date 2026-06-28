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مستند «زندگی پنهان درختان» امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «زندگی پنهان درختان» مستندی از دسته علمی - طبیعی، محصول سال ۲۰۲۵ انگلستان است که ناتان باد آن را کارگردانی کرده و دارای امتیاز ۷ از ۱۰ نزد درگاه تخصصی اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) است.
مستند «زندگی پنهان درختان»، اسرار درختان، از جمله نحوه ارتباط و مراقبت آنها از یکدیگر و چگونگی بقا از نهال تا بلوغ را بررسی و تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که انسانها چه چیزی میتوانند از درختان بیاموزند؟
این مجموعه مستند، امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش میشود و تکرار آن فردا ساعت ۱۱ روی آنتن میرود.