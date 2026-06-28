به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «زندگی پنهان درختان» مستندی از دسته علمی - طبیعی، محصول سال ۲۰۲۵ انگلستان است که ناتان باد آن را کارگردانی کرده و دارای امتیاز ۷ از ۱۰ نزد درگاه تخصصی اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) است.

مستند «زندگی پنهان درختان»، اسرار درختان، از جمله نحوه ارتباط و مراقبت آنها از یکدیگر و چگونگی بقا از نهال تا بلوغ را بررسی و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که انسان‌ها چه چیزی می‌توانند از درختان بیاموزند؟

این مجموعه مستند، امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می‌شود و تکرار آن فردا ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.