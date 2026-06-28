به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این نشست، حاضران دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره موضوعاتی از جمله حجاب، طلاق، مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کردند و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات تأکید شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی در جمع‌بندی این نشست، با تأکید بر دغدغه‌مندی دستگاه قضایی نسبت به مسائل اجتماعی استان، گفت: موضوعات مطرح‌شده با جدیت پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی، برای رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

دادستان مرکز استان نیز با اشاره به وظایف قانونی دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، بر برخورد با تخلفات در حوزه‌هایی از جمله گرانی و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در راستای برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم، اقدامات لازم را با جدیت دنبال می‌کند.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی استان تأکید شد.