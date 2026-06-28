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امام جمعه قشم گفت: شبکهسازی زینبی راه تقویت بانوان مؤمن و انقلابی با الگوگیری از حضرت زینب (س) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، در نشست علمی شبکهسازی زینبی افزود: شبکهسازی بانوان مؤمن و انقلابی باید برای همافزایی، ارتقای فعالیتهای فرهنگی و مقابله با جریانهای رقیب در جامعه تقویت شود.
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وی حضرت زینب (س) را الگوی موفق شبکهسازی در تاریخ اسلام دانست و افزود: بصیرت، تبعیت از ولایت، همدلی و خدمترسانی مؤمنانه از مهمترین مؤلفههای شبکهسازی زینبی است که میتواند الگوی فعالیت بانوان در جامعه امروز باشد.