به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، در نشست علمی شبکه‌سازی زینبی افزود: شبکه‌سازی بانوان مؤمن و انقلابی باید برای هم‌افزایی، ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با جریان‌های رقیب در جامعه تقویت شود.

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وی حضرت زینب (س) را الگوی موفق شبکه‌سازی در تاریخ اسلام دانست و افزود: بصیرت، تبعیت از ولایت، همدلی و خدمت‌رسانی مؤمنانه از مهم‌ترین مؤلفه‌های شبکه‌سازی زینبی است که می‌تواند الگوی فعالیت بانوان در جامعه امروز باشد.