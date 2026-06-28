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معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد از برگزاری دومین جلسه کارگروه اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت استان با هدف خلع ید از طرحهای راکد و آزادسازی اراضی صنعتی معطلمانده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نشست مشترک قضایی و اجرایی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد و با حضور حسنپور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مسلم فلاحزاده مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این جلسه با تاکید بر قاطعیت مدیریت ارشد استان در برخورد با بلوکه شدن اراضی صنعتی اظهار داشت: در گام دوم عملیاتی این کارگروه، ۱۰ پرونده اراضی و طرحهای راکد صنعتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان به مساحت کل ۴۰ هزار مترمربع پس از بررسیهای دقیق کارشناسی و شنیدن دلایل رکود از سوی متصدیان، مورد پایش و ارزیابی نهایی قرار گرفت.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: بر اساس نظر نهایی نمایندگان عالی مدیرکل دادگستری و استاندار یزد در این کارگروه و در راستای ضوابط قانونی، قرارداد واگذاری ۴ پرونده راکد که به تعهدات خود عمل نکرده بودند به طور قطعی فسخ شد.
وی ادامه داد: ۶ پرونده دیگر نیز راستای اعطای مهلت قانونی برای تکمیل طرح به هیئتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان ارجاع داده شد.