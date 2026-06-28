مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه بازرس کل گیلان، برای بررسی مشکلات ۲ واحد تولیدی در این منطقه به شهرک صنعتی حسن رود رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با همراهی احمد آقایی بازرس کل استان گیلان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در بازدید میدانی از دو واحد فعال در حوزه‌های الکترونیک و تجهیزات پزشکی، روند فعالیت‌ها و مشکلات این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این بازدید، با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، مسائل اجرایی و نیاز‌های این دو مجموعه قرار گرفت و بر لزوم تسریع در رفع مشکلات موجود با استفاده از ظرفیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

مصطفی طاعتی مقدم با اشاره به رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، گفت: پیگیر مستقیم مسائل واحد‌های مستقر و برگزاری بازدید‌های میدانی با حضور مسئولان ذی‌ربط، از جمله اقدامات مؤثر برای تسریع در رفع موانع و ایجاد هماهنگی‌های لازم در مسیر توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.

در ادامه این بازدید، احمد آقایی بازرس کل استان گیلان نیز پس از شنیدن مسائل و مشکلات مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات و رفع موانع موجود صادر کرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند فعالیت این واحد‌ها با سهولت بیشتری دنبال شود.

احمد آقایی و مصطفی طاعتی مقدم همچنین بمناسبت هفته قوه قضائیه از گلخانه چند هکتاری بلوبری در روستای خمیران بندرانزلی بازدید کرد.