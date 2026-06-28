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معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران از آغاز به کار «سرویس ثبت وقایع» خبر داد که با هدف افزایش شفافیت، پایش برخط خدمات و ارتقای کیفیت دولت الکترونیک راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود بیکلریان، معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران از راهاندازی «سرویس ثبت وقایع» بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر برای افزایش شفافیت، امکان پایش برخط خدمات، مشارکت شهروندان در ارزیابی کیفیت خدمات و تحقق دولت الکترونیک دانست.
معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ اعلام کرد: «سرویس ثبت وقایع» در اجرای تکالیف آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای شفافیت، مشارکتپذیری و پایش کیفیت خدمات برخط، بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راهاندازی شده است.
وی افزود: این سرویس در چارچوب طرح جامع نظرسنجی خدمات و بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (PGSB/GSB) پیادهسازی شده و بهعنوان یک زیرساخت مشترک در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
امکان رصد لحظهای خدمات و ثبت نظر کاربران
بیکلریان با اشاره به قابلیتهای این سرویس، اظهار کرد: «کاربران میتوانند روند ارائه خدمت را بهصورت شفاف و مرحلهبهمرحله مشاهده کنند و از وضعیت درخواست، زمان ثبت، زمان پاسخ یا تحویل خدمت مطلع شوند. همچنین امکان مشارکت در نظرسنجی، ثبت میزان رضایت از کیفیت خدمات و گزارشگیری از نتیجه نهایی خدمت نیز فراهم شده است.»
وی درباره نحوه بهرهبرداری دستگاههای اجرایی از این زیرساخت گفت: «مطابق الزامات ماده ۴ آییننامه، دستگاهها باید خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره واحد دستگاهی ارائه کنند و برای استفاده از این زیرساخت مشترک، درخواست دسترسی خود را از طریق درگاه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت کنند.»
ثبت اطلاعات استاندارد خدمات
معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به استاندارد ثبت وقایع، گفت: «اطلاعات ثبتشده شامل شناسه خدمت، تاریخ و زمان درخواست و تحویل، شناسه یکتای خدمتگیرنده، شناسه ملی دستگاه ارائهدهنده و نتیجه خدمت در چهار وضعیت موفق، ناموفق، عدم امکان ارائه خدمت و سایر است.»
اتصال دستگاههای اجرایی به سرویس
بیکلریان با بیان اینکه استقبال گستردهای از این سرویس صورت گرفته است، اظهار کرد: «تاکنون طیف متنوعی از دستگاههای اجرایی در سطح ستاد و استانها به این زیرساخت متصل شدهاند.»
وی افزود: «ادارات کل ورزش و جوانان در هر ۳۱ استان کشور از مهمترین کاربران این سرویس هستند و خدماتی از جمله صدور، تمدید و اصلاح مجوز باشگاههای ورزشی، صدور شناسه یکتای مجوزهای قدیمی، صدور مجوز مراکز تندرستی، موافقت اصولی احداث باشگاه و مجوز فعالیت تشکلهای مردمنهاد جوانان را از طریق این بستر ارائه میکنند.»
به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان خصوصیسازی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، مرکز نظام ایمنی هستهای کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان راه و شهرسازی و معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز از جمله دستگاههایی هستند که خدمات خود را به این زیرساخت متصل کردهاند یا در حال پیادهسازی آن هستند.
الزام دستگاهها و تأثیر در ارزیابی عملکرد
معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه سرویس ثبت وقایع بستر مناسبی برای شفافسازی طیف گستردهای از خدمات دولتی، از صدور مجوزهای کسبوکار تا خدمات حمایتی و نظارتی فراهم کرده است، گفت: «ضروری است سایر دستگاههای اجرایی نیز در اجرای ماده ۴ آییننامه، نسبت به دریافت و پیادهسازی این سرویس اقدام کنند.»
وی تأکید کرد: «پیادهسازی سرویس ثبت وقایع و میزان رضایت ثبتشده کاربران از کیفیت خدمات، یکی از شاخصهای کلیدی سیزدهمین دوره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی خواهد بود.»