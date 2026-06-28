مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان از افزایش ۶۱ درصدی حجم آب موجود در سد‌های مخزنی این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین بارانی گفت: در حال حاضر سد‌های مخزنی سیستان و بلوچستان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارند و میزان آب موجود در مخازن به ۵۶ درصد حجم سد‌های مخزنی رسیده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حجم ذخیره‌سازی سد‌های سیستان و بلوچستان در مجموع ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون مترمکعب است.

سد‌های پیشین با حجم مخزن ۱۷۵ میلیون مترمکعب، زیردان با حجم مخزن ۲۰۷ میلیون مترمکعب، کهیر با حجم مخزن ۳۴۳ میلیون مترمکعب، خیرآباد با حجم مخزن ۲۷ میلیون مترمکعب، ماشکید با حجم مخزن ۶۷ میلیون مترمکعب و شی‌کلک با حجم ۱۰ میلیون مترمکعب از مهم‌ترین سد‌های مخزنی استان هستند.