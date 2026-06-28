پخش زنده
امروز: -
استاندار همدان با تأکید بر تسریع در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن، گفت: مصوبات شورای مسکن باید تا جلسه بعد به شکل جدی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوریشمسی در نشست اعضای شورای تأمین مسکن استان، افزود: اگرچه بر اساس قانون، جلسات شورای مسکن باید به شکل ماهانه برگزار شود، اما بهمنظور تسریع در روند اجرای طرح ها، این جلسات به شکل هفتگی برگزار شد و از این پس مطابق قانون، بهصورت ماهانه ادامه خواهد یافت.
او با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای تصمیمگیری در جلسات، تأکید کرد: دیگر نیازی به طرح مباحث کارشناسی در شورای مسکن نیست و دستگاهها باید پس از جمعبندی نهایی، موضوعات را برای تصمیمگیری به جلسه ارائه کنند.
استاندار همدان، ادارهکل راه و شهرسازی را بهعنوان دبیر شورای مسکن موظف کرد در مدت یک ماه، برنامهای دقیق همراه با جزئیات کامل از روند اجرای طرح ها و اقدامات دستگاههای مرتبط ارائه کند.
ملانوریشمسی تصریح کرد: باید وضعیت اقدامات بهصورت شفاف مشخص شود تا هم مسئولان و هم مردم از روند اجرای طرحهای مسکن آگاه باشند، اطلاعرسانی درباره اقدامات انجامشده تاکنون کافی نبوده، در حالی که آمار حوزه مسکن در استان همدان مطلوب است و مردم حق دارند از این دستاوردها مطلع شوند.
او با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه گفت: اطلاعرسانی صحیح و شفاف، نقش مؤثری در ایجاد امید در میان مردم دارد و دستگاههای مسئول باید این موضوع را در اولویت قرار دهند.
استاندار همدان همچنین بر طراحی یک پویش برای تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی تأکید کرد و خواستار مشارکت همه دستگاههای مرتبط در اجرای این برنامه شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان هم از پیشرفت مناسب طرح های نهضت ملی مسکن در شهرک پرواز همدان خبر داد و گفت: برای تکمیل ۲ هزار و ۴۹۵ واحد مسکونی در حال ساخت این شهرک، فراخوان تکمیل آورده متقاضیان تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان صادر شد که از این تعداد، یک هزار و ۶۰۴ نفر نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کردند.
مسعود رضایی افزود: واحدهای متعلق به این متقاضیان تا پایان شهریورماه امسال به حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد رسید و پس از آن، امکان انتخاب واحد برای آنان فراهم میشود.