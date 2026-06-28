به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان خسارت به مالکان خودرو‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم پرداخت شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: در مجموع سه هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در ۱۴ شهرستان استان اصفهان دچار خسارت شده‌اند که ارزیابی آنها توسط تیم‌های فنی شعب شرکت‌های بیمه انجام گرفته است.

وی گفت:در جریان حملات رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در جنگ رمضان، سه هزار و ۴۲۹ دستگاه خودروی سبک، ۱۸۰ دستگاه خودروی سنگین و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت دچار خسارت شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: گروه‌های ارزیاب شرکت‌های بیمه‌ای تمامی این موارد را بررسی و ارزیابی کردند و پرونده‌های مربوطه برای پرداخت خسارت تشکیل شد.

شیشه فروش افزود:شرکت‌های بیمه در استان اصفهان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود آمادگی دارند پوشش خطر جنگ را در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل ارائه کنند.

وی گفت: بر اساس این ابلاغیه، شرکت‌های بیمه‌ای موظف شده‌اند نسبت به صدور پوشش بیمه‌ای خطر جنگ برای واحد‌های صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیین‌شده اقدام کنند.