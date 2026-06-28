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هفتمین روز تیر ۱۴۰۵، عرضههای رینگ داخلی بازار فیزیکی به ۵۳ هزار و ۷۳۷ تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه عرضههای روزانه بورس انرژی در هفتمین روز تیر ۱۴۰۵، عرضههای رینگ داخلی بازار فیزیکی به ۵۳ هزار و ۷۳۷ تن رسید. در این روز، شرکتهای پالایشی، پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان طیف متنوعی از انواع فرآوردههای پالایشی و پتروشیمی را عرضه کردند.
مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد از عرضه فرآوردههای پالایشی میتوان به فرآوردههایی، چون انواع حلالها، نفتاها، آیزوفید و آیزوریسایکل اشاره کرد. از مهمترین عرضههای فرآوردههای پتروشیمی و سایر عرضهکنندگان نیز میتوان به عرضه فرآوردههایی همچون برش سنگین، اکسیژن، نیتروژن و رافینیت اشاره کرد.