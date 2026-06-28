مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی گفت: براساس آخرین آمار استخراجی، ۱۵۹ هزار مترمربع از اراضی موقوفه استان برای ساخت نهضت ملی مسکن به اداره کل راه و شهرسازی استان معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت تعداد موقوفات استان را ۶۹۴۷ مورد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۲۹۰ رقبه در آذربایجان‌غربی ثبت شده است.

وی بااشاره به ثبت ۳ مورد وقف جدید در ۳ ماهه نخست امسال، گفت: طی سال گذشته ۵۲ مورد وقف در استان ثبت شده است.

حجت الاسلام جوانبخت با بیان اینکه ۱۲۹ بقعه متبرکه، امامزاده و تکیه در استان زیر نظر اداره‌کل اوقاف اداره می‌شوند، گفت: این اداره کل علاوه بر مدیریت این اماکن متبرکه متولی اصلی برگزاری مسابقات قرآنی از مرمله شهرستانی تا بین المللی است.

رشد ۳۱ درصدی ثبت نام چهل و. نهمین دوره مسابقات قرآنی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی از برگزاری مرحله شهرستانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه سال جاری خبر داد و افزود: این رقابت‌ها در چهار حوزه و به میزبانی شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد و بوکان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در فرآیند ثبت‌نام این دوره، یک‌هزار و ۵۶۹ نفر شرکت کردند که ۳۱ درصد بیشتر از سهمیه تعیین‌شده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است. از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۷۸۶ نفر مرد و ۷۸۳ نفر زن هستند که در رشته‌های مختلف قرآنی به رقابت خواهند پرداخت.

جوانبخت همچنین با اشاره به برنامه‌های اوقاف برای اربعین حسینی اظهار کرد: موکب «واقفان خیراندیش» اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی همانند سال‌های گذشته از محل نیات موقوفه فتح‌الله‌خان سرتیپ ارومیه و دیگر موقوفات مرتبط، در ایام اربعین به مدت حداقل ۱۰ روز نسبت به طبخ و توزیع غذای گرم در وعده‌های ناهار و شام برای زائران اقدام خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس تصمیم ستاد اربعین استان و دستور استاندار آذربایجان‌غربی، امسال برخلاف سال‌های گذشته، موکب واقفان خیراندیش در خارج از کشور و به احتمال زیاد در شهر اربیل عراق مستقر خواهد شد تا به زائران اربعین خدمات ارائه کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی موقوفات نیز گفت: گلخانه هیدروپونیک تولید توت‌فرنگی در جوار امامزاده غریب حسن ارومیه در سال گذشته حدود هشت میلیارد تومان از محل فروش این محصول درآمدزایی داشته است.

جوانبخت تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی موقوفات و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه در کنار برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، با هدف تحقق نیات واقفان و گره‌گشایی از مشکلات مردم دنبال می‌شود.