امسال باید به کاهش ۵ درصدی مصرف برق برسیم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در نشست آموزشی همیاران انرژی در کرج گفت: سال گذشته ۳ درصد کاهش مصرف برق را در استان شاهد بودیم که با برنامهریزیهای صورت گرفته این رقم امسال باید به ۵ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
خواجه وند از سرمایهگذاری ۴۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو در استان البرز و در حوزه نیروگاههای خورشیدی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون برق مورد نیاز شهرکهای صنعتی کوثر و امید به طور کامل از طریق نیروگاه خورشیدی تامین میشود و شهرک صنعتی بزرگ اشتهارد نیز تا دو هفته آینده به این چرخه میپیوندد و برق مورد نیاز همه واحدهای تولیدی شرکت از طریق نیروگاههای خورشیدی تامین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز سهم استان از ناترازی انرژی را ۴۸۰ مگاوات برق بیان کرد و اظهار داشت: اکنون ظرفیت تولید برق از نیروگاههای خورشیدی حدود ۲۰۰ مگاوات است و طبق برنامهریزی باید تا پایان سال به تولید ۴۰۰ مگاوات برق در استان برسیم.
فرمانده بسیج افشار سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان گفت:بیش از هزار نفر از جانفدایان بسیج اقشار برای کمک به کاهش مصرف برق در کرج در قالب طرح همیاران انرژی ثبت نام کردهاند.
سرهنگ جان محمدلو افزود:این طرح در حوزه بسیج محلات؛ اصناف؛ ادارات و بسیج دانشجویی نیز اجرا میشود
هدف از اجرای طرح همیاران انرژی؛ استفاده از ظرفیت نیروی بسیج و جانفدایان برای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در خانواده؛ محله و بخشهای دیگر جامعه است.