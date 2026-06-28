آیین رونمایی اسناد مالکیت اراضی و املاک استان یزد به مناسبت هفته قوه قضائیه با مصوبه کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام، همراه با تحویل ۱۰ هزار سند با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و اعضای شورای قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: در راستای اجرای قوانین مهم و بزرگی همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سند تحول و تعالی و تکالیف سازمانی، حل مشکلات ثبتی و صدور اسناد مالکیت با سرعت بیشتری در دستور این اداره کل قرار گرفته است.

مهدی اقبال افزود: در همین خصوص با تأکید‌های رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مصوبه این کمیته، طرح رونمایی چند هزار سند مالکیت اراضی و املاک استان یزد در هفته قوه قضائیه برگزار شد.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، تعداد ۱۰ هزار سند شامل پنج هزار سند نهضت ملی مسکن، هزار و ۶۰۰ سند موقوفات، ۲ هزار سند روستایی، ۲۰۰ سند مساجد و حسینیه‌ها و مابقی اسناد در سایر بخش‌ها رونمایی و تحویل داده شده است.

دبیر کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام یزد تأکید کرد: از مردم استان درخواست داریم با توجه به اجرای سامانه ساغر و ثبت ادعا، هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف و دریافت اسناد مالکیت اراضی و املاک خود اقدام کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.