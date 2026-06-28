گروه تروریستی «جماعت الاحرار» از وابسته دعای تحریک طالبان پاکستان در بیانیه‌ای مسئولیت حمله دیشب به یکی از مراکز نیرو‌های رنجرز پاکستان در شهر کراچی را بر عهده گرفت؛ حمله‌ای که به گفته ارتش پاکستان با واکنش سریع نیرو‌های امنیتی ناکام ماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد: شب گذشته مهاجمان قصد نفوذ به مرکز نیرو‌های رنجرز ارتش پاکستان در کراچی را داشتند، اما نیرو‌های مستقر با مقابله فوری حمله را خنثی کردند.

در جریان درگیری، ۳ تروریست کشته و یک مهاجم نیز زنده دستگیر شد.

با وجود ناکام ماندن این عملیات، سه نفر از نیرو‌های امنیتی پاکستان نیز در این حمله جان خود را از دست دادند.

پس از این حادثه مقامات ارشد پاکستان این حمله را محکوم کردند. «آصف علی زرداری» رئیس جمهور این کشور ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، تامیدکرد که «عناصر تروریستی مورد حمایت خارجی» هرگز در تحقق اهداف خود موفق نخواهند شد و ملت پاکستان در کنار نیرو‌های امنیتی در مبارزه با تروریسم ایستاده است.

جماعت‌الاحرار که مسئولیت این حمله را پذیرفته، از گروه‌های تروریستی وابسته به طالبان پاکستانی به شمار می‌رود و پیشتر نیز مسئولیت چندین حمله علیه نیرو‌های امنیتی و غیرنظامیان در پاکستان را بر عهده گرفته است.

این حمله در شرایطی رخ داد که بر اساس گزارش‌های امنیتی، پس از افزایش حملات تروریستی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان، نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی در شهر‌های بزرگ پاکستان نیز بار دیگر افزایش یافته است.