شرکت بازآفرینی شهری ایران با راه‌اندازی نسخه جدید سامانه ماده ۴، امکان ثبت‌نام، استعلام برخط، بارگذاری مدارک و پیگیری غیرحضوری درخواست‌های متقاضیان حقیقی و حقوقی را فراهم کرد؛ اقدامی که با هدف تسریع در ارائه خدمات، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیند صدور گواهینامه صلاحیت انجام شده است.

خبرگزاری صداو سیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران از آغاز به کار نسخه جدید سامانه ماده ۴ خبر داد؛ سامانه‌ای که با استعلامات برخط و حذف کامل مراجعات حضوری، خدمات مربوط به ارزیابی و صدور گواهینامه صلاحیت متقاضیان را به صورت غیرحضوری ارائه می‌کند.

حمید موسوی ، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه این سامانه در راستای هوشمندسازی خدمات طراحی شده است، گفت: هدف از راه‌اندازی نسخه جدید، شفاف‌سازی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ساماندهی فرآیند شناسایی و ارزیابی فعالان حوزه بازآفرینی شهری است.

موسوی افزود: در ساختار جدید، تمامی اطلاعات و مدارک متقاضیان از طریق بستر الکترونیکی دریافت و بررسی می‌شود و استعلامات نیز به صورت برخط انجام خواهد شد که این موضوع ضمن کاهش زمان رسیدگی، دقت و قابلیت رهگیری پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار اطلاع‌رسانی مرحله‌ای در سامانه اظهار داشت: متقاضیان در تمامی مراحل بررسی درخواست، از طریق سامانه و پیامک از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع خواهند شد.

بر اساس اعلام شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند در سه گرایش توسعه‌گری، تسهیل‌گری و کارگزاری ثبت‌نام کنند. گواهینامه صلاحیت در بخش توسعه‌گری با اعتبار پنج‌ساله و در دو گرایش دیگر با اعتبار سه‌ساله صادر خواهد شد.

متقاضیان برای مطالعه ضوابط و ثبت‌نام می‌توانند به سامانه ماده ۴ مراجعه و فرآیند بارگذاری مدارک و ثبت درخواست خود را به صورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند.