به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک: آتش‌نشانان این سازمان در بازه زمانی ۳۰ خرداد تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۳۶ عملیات مرتبط با حریق علف‌های خشک، فضای سبز و بوستان‌ها و همچنین مشاهده جانوران وحشی و نجات حیوانات گرفتار را با موفقیت انجام دادند.

بر اساس این گزارش، از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۲۴ مورد به مهار حریق علف‌های خشک، بوستان‌ها، فضای سبز و نقاط مشابه اختصاص داشت. افزایش دمای هوا، خشک شدن پوشش گیاهی، بی‌احتیاطی در روشن کردن آتش، رها کردن ته‌سیگار و انباشت علف‌های خشک از مهم‌ترین عوامل وقوع این حوادث عنوان شده است.

همچنین آتش‌نشانان اراکی در این مدت ۱۲ عملیات مرتبط با مشاهده جانوران وحشی و نجات حیوانات گرفتار را انجام دادند. این عملیات‌ها با رعایت کامل اصول ایمنی، به‌منظور حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش صورت گرفت و جانوران پس از زنده‌گیری، در زیستگاه مناسب رهاسازی شدند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی، رها کردن ته‌سیگار و هرگونه اقدامی که احتمال بروز حریق را افزایش می‌دهد، خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.