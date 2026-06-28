رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به بیش از هفت دهه دوستی با دکتر سید کمال خرازی، او را شخصیتی متدین، خردمند، معتدل و مورد اعتماد مسئولان نظام توصیف کرد و گفت: دکتر خرازی همواره در خدمت انقلاب بود و هیچ‌گاه برچسب یک جریان سیاسی را به خود نزد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مراسم رونمایی از کتاب «جمال کمال» با اشاره به سابقه آشنایی خود با دکتر سید کمال خرازی گفت: علت اینکه فرصت سخن گفتن در این مراسم به من داده شد، دوستی طولانی من با دکتر خرازی است. ما در محله خراسان تهران زندگی می‌کردیم، همکلاس و هم‌بازی بودیم و شش سال در مدرسه علوی در رشته ریاضی کنار هم تحصیل کردیم.

وی افزود: پس از پایان تحصیل نیز ارتباط ما ادامه داشت و در فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و انقلابی در کنار یکدیگر بودیم. دکتر خرازی بعدها برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت، اما همکاری‌ها و دیدارهای ما در مناسبت‌های مختلف ادامه یافت.

حدادعادل، تدین را مهم‌ترین ویژگی دکتر خرازی دانست و گفت: او هیچ‌گاه دچار افراط و تفریط نبود؛ فردی متدین، اهل زیارت و پایبند به واجبات بود. در طول حدود هفتاد سال دوستی، هیچ رفتار ناپسند یا خطایی از او ندیدم و حتی توفیق داشتم در یکی از سفرهای پیاده‌روی اربعین نیز همراه او باشم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی دکتر خرازی گفت: او انسانی عاقل، سنجیده و کم‌حرف بود و تنها در مواقع ضروری سخن می‌گفت. این خصلت، نشانه خردمندی و پختگی شخصیت او بود.

وی افزود: دکتر خرازی هیچ‌گاه خود را به یکی از جناح‌های سیاسی منتسب نکرد. او همواره در خدمت انقلاب اسلامی بود و همه ویژگی‌های یک دیپلمات موفق، از جمله متانت، وقار، نظم و پرکاری را در خود جمع کرده بود.

حدادعادل همچنین با اشاره به فعالیت‌های علمی دکتر خرازی گفت: او در کنار مسئولیت‌های سیاسی و انقلابی، به توسعه علم نیز توجه ویژه داشت و نقش مهمی در معرفی و گسترش علوم شناختی در ایران ایفا کرد؛ به‌گونه‌ای که این رشته در کشور تا حد زیادی مدیون تلاش‌های اوست.

وی افزود: دکتر خرازی در دوران مسئولیت خود در وزارت امور خارجه نیز همواره رویکردی معتدل داشت و از اعتماد مسئولان عالی نظام و رهبر معظم انقلاب برخوردار بود. همچنین تسلط او به زبان‌های عربی و انگلیسی و روحیه عملگرایانه‌اش از دیگر ویژگی‌های برجسته او به شمار می‌رود. او پس از پایان تحصیل در مدرسه علوی نیز چند سال مسئولیت اداره آزمایشگاه فیزیک و شیمی این مدرسه را بر عهده داشت و با دقت و نظم به انجام وظایف خود می‌پرداخت.