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مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات و اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران برای ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان، به میزبانی استان تهران و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.
بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان اسامی ۲۲ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو که از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ تیرماه برپا میشود، به شرح زیر اعلام کرده است:
زهرا افشاری، فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، حدیثه نوروزی، مائده عشاقی، زهرا فتوتی، فاطمه مریخ، آسمان بدوی، مبینا حسننژاد، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، بهار ایزدگشب، نگار زندهبودی، ستاره رحمانیان، سعیده غضنفری، محدثه شعبانی، حانیه کریمی، مهدیه جعفری، زهرا فقیهی، الهه نیکان، لیلا حسینی و آرزو کیانیآرا