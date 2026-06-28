سجاد بدخشان، دانش‌آموز کرمانی و مشاور نسل «زد» استاندار کرمان، با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مشاور دانش‌آموزی وزیر منصوب شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سجاد بدخشان، دانش‌آموز کرمانی، با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مشاور دانش‌آموزی وزیر آموزش و پرورش منصوب شد و هفته گذشته به طور رسمی فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

بدخشان که پیش از این نیز به عنوان مشاور نسل «زد» استاندار کرمان فعالیت می‌کرد، مهم‌ترین مأموریت خود را رساندن صدای نسل نو به مسئولان و تصمیم‌سازان حوزه آموزش و پرورش عنوان کرده است.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌آموزان، تقویت مشارکت آنان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تلاش برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت را از مهم‌ترین برنامه‌های خود در این مسئولیت برشمرد.

انتصاب این دانش‌آموز کرمانی به عنوان مشاور دانش‌آموزی وزیر آموزش و پرورش، نشان‌دهنده توجه به نقش‌آفرینی نسل جوان و مشارکت مستقیم دانش‌آموزان در سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور است.