بر اساس اعلام انتشارات انقلاب اسلامی، کتاب‌های «خون دلی که لعل شد»، «در آغوش نیل»، «روایت آقا»، «هندسه‌ی نبرد» و «تربیت کودک» در صدر آثار پرفروش این انتشارات در خردادماه ۱۴۰۵ قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بر اساس اعلام انتشارات انقلاب اسلامی، کتاب‌های «خون دلی که لعل شد»، «در آغوش نیل»، «روایت آقا»، «هندسه‌ی نبرد» و «تربیت کودک» در صدر آثار پرفروش این انتشارات در خردادماه ۱۴۰۵ قرار گرفتند.

همچنین مجموعه‌ی ۴۰ جلدی «ره‌نامه»، «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ»، «روایت اول‌شخص از شخص اول»، «گزیده‌ی احادیث بحارالانوار» و «گزیده‌ی احادیث الخصال» دیگر آثار پرفروش این ناشر در ماه گذشته بودند.

انتشارات انقلاب اسلامی با انتشار آثار مرتبط با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاریخ معاصر، معارف اسلامی و سبک زندگی، از ناشران فعال حوزه کتاب‌های دینی و فرهنگی به شمار می‌رود.