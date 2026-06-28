

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت محله‌محور و مقابله با سرقت، مأموران گشت کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه هنگام پایش حوزه استحفاظی به راکب یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام استعلام اولیه و بررسی وضعیت موتورسیکلت، به راکب دستور توقف دادند، اما متهم بدون توجه به اخطار‌های پلیس اقدام به فرار کرد. در پی این اقدام، عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و با توجه به بی‌توجهی متهم به دستورات قانونی پلیس و ایجاد خطر برای شهروندان، مأموران پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطار‌های لازم، مطابق قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کردند.

سرهنگ بهرامی ادامه داد: در نهایت متهم متوقف و دستگیر شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد موتورسیکلت مورد استفاده دارای سابقه سرقت است و متهم نیز در تحقیقات اولیه به سرقت این موتورسیکلت و ارتکاب چندین فقره سرقت مشابه اعتراف کرد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف سرقت‌های دیگر ادامه دارد.

سرهنگ رسول بهرامی از شهروندان خواست هنگام پارک موتورسیکلت، حتماً از قفل‌های ایمنی استاندارد و تجهیزات بازدارنده سرقت استفاده کنند و از رها کردن وسیله نقلیه در معابر خلوت، تاریک و فاقد پوشش دوربین‌های نظارتی خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: مالکان موتورسیکلت، مدارک و مشخصات وسیله نقلیه خود را در محل امن نگهداری کنند و از خرید موتورسیکلت‌های فاقد سند، مدارک قانونی یا دارای قیمت‌های غیرمتعارف پرهیز کنند؛ زیرا این موارد می‌تواند زمینه‌ساز خرید اموال مسروقه و بروز مشکلات حقوقی باشد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا وسایل نقلیه مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: مشارکت مردم نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و ارتقای امنیت محله‌ها دارد و پلیس با سارقان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.