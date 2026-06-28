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مسئول کمیته فرهنگی بدرقه قائد شهید امت در استان قم از اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در مسیر تشییع قائد شهید امت در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با مراسم تشییع قائد شهید امت، برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و آیینی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم (ص) اجرا میشود.
سرهنگ پاسدار هادی بادینلو، مسئول کمیته فرهنگی بدرقه قائد شهید امت در استان قم، گفت: این برنامهها از شب پیش از مراسم با شعار «باید برخاست» آغاز خواهد شد و شامل اجرای گروههای سرود، مداحی، تلاوت قرآن، شعرخوانی، سخنرانی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری است.