به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با مراسم تشییع قائد شهید امت، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آیینی در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم (ص) اجرا می‌شود.

سرهنگ پاسدار هادی بادینلو، مسئول کمیته فرهنگی بدرقه قائد شهید امت در استان قم، گفت: این برنامه‌ها از شب پیش از مراسم با شعار «باید برخاست» آغاز خواهد شد و شامل اجرای گروه‌های سرود، مداحی، تلاوت قرآن، شعرخوانی، سخنرانی و برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری است.