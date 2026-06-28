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۴۴ پرونده تخلف در طرح نظارتی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ویژه ایام محرم و صفر در دهه اول محرم تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، تأمین آرامش بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی، طرح نظارتی ویژه ایام محرم و صفر از ۲۵ خرداد در استان آغاز شده و تا ۲۲ مرداد در استان اجرا میشود.
محدثی نژاد افزود: این طرح با هدف تشدید نظارت بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی پرمصرف و خدمات مورد نیاز مردم و هیئتهای مذهبی، با مشارکت دستگاههای نظارتی و اجرایی ذی ربط اجرایی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: در دهه اول محرم ۶۶ مورد بازرسی از صنوف و بازاریان انجام شد که در این بازرسیها ۴۴ پرونده تخلف تشکیل شد.
محدثی نژاد ارزش پروندههای تخلف تشکیل شده در این ایام را ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۷۴۲ هزار ریال اعلام کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تعداد تیمهای فعال در این طرح نظارتی را ۲۵ تیم عنوان کرد.
محدثی نژاد گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شکایات و گزارشهای خود را از طریق سامانه اینترنتی tazirat ۱۳۵.ir (میز خدمت تعزیرات حکومتی) ثبت تا اقدامات لازم انجام شود.