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وزیر علوم ایران و وزیر آموزش ملی ترکیه بر گسترش همکاریهای علمی و اجرای طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه ششمین اجلاس فناوریهای آموزشی ترکیه (TETZ)، نشست مشترک حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و یوسف تکین وزیر آموزش ملی جمهوری ترکیه برگزار شد.
وزیر آموزش ملی ترکیه در آغاز این دیدار، ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران در پی حملات اخیر، بر همبستگی کشورش با مردم ایران تأکید کرد و با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال حقوق بشر گفت: غرب از حقوق بشر بهعنوان ابزاری برای سرکوب مسلمانان استفاده میکند، در حالی که خود در غزه مرتکب بدترین جنایات علیه بشریت می شود و آشکارا حقوق بشر را نقض میکند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ادبیات حقوق بشری در جهان اسلام افزود: متأسفانه ما مسلمانان در زمینه پژوهش و تولید ادبیات علمی درباره حقوق بشر فعالیت کافی نداشتهایم. حقوق بشرِ غربی نیز ماهیتی امپریالیستی پیدا کرده و بیش از آنکه در خدمت عدالت باشد، به ابزاری برای فشار بر ملتهای مظلوم تبدیل شده است.
حسین سیمایی نیز با قدردانی از مواضع همدلانه دولت و ملت ترکیه در حمایت از مردم ایران اظهار داشت: همین استانداردهای دوگانه غرب، موجب بدبینی مسلمانان راجع به مفهوم حقوق بشر شده است، در حالی که بسیاری از هنجارها و ارزشهای اصیل حقوق بشری، ریشه در معارف ناب اسلامی و آموزههای عقلانی دارند.
وزیر علوم همچنین با اشاره به حملات صورتگرفته علیه مراکز علمی و آموزشی کشور گفت: حتی در جنگهای مشروع نیز رعایت اصول اخلاقی، انسانی و هنجارهای بینالمللی ضروری است، اما در این تجاوز، دانشگاهها و مدارس هدف حمله قرار گرفتند و صدها دانشجو، استاد و اعضای جامعه علمی کشور به شهادت رسیدند.
سیمایی با تأکید بر اینکه پیشرفتهای فناوری، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، باید همواره با مسئولیتپذیری اخلاقی همراه باشد، اظهار داشت: فناوریهای نوین فرصتهای بزرگی برای پیشرفت بشریت فراهم میکنند، اما اگر از چارچوبهای اخلاقی فاصله بگیرند، میتوانند به فاجعهای برای انسان تبدیل شوند.
در ادامه این دیدار، دو طرف درباره راههای توسعه همکاریهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی میان ایران و ترکیه، گسترش تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح های مشترک پژوهشی و تقویت تعاملات آموزشی گفتوگو کردند.
سیمایی در پایان، ضمن دعوت رسمی از وزیر آموزش ملی ترکیه برای سفر به ایران، خواستار بازدید وی از دانشگاهها و مراکز علمی کشور و تعمیق همکاریهای مشترک در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری شد.