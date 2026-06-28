

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی افزایش سرقت محتویات خودرو در محدوده کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی یکی از سارقان شدند. این متهم پس از هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر و در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت‌ها اعتراف کرد.

سرهنگ ضرونی ادامه داد: متهم همچنین به همدستی سه نفر دیگر در این سرقت‌ها اعتراف کرد که در ادامه، مأموران با اجرای عملیاتی غافلگیرانه، سه عضو دیگر این باند را نیز در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، ۱۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی و تعدادی مدارک هویتی و شخصی شامل کارت ملی، گواهینامه، شناسنامه، دسته‌چک و سایر اقلام متعلق به مالباختگان کشف و ضبط شد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای ادامه روند رسیدگی و شناسایی سایر جرایم احتمالی، به پلیس آگاهی پایگاه چهارم تحویل شدند.