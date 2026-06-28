استاندار هرمزگان به همراه نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان با هدف اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در استان وارد کیش شدند.

آغاز طرح تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در هرمزگان و فعالیت دادگاه مجازی در کیش

آغاز طرح تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در هرمزگان و فعالیت دادگاه مجازی در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، استاندار هرمزگان، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم پس از ورود به بندرگاه کیش، مورد استقبال مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفتند.

استاندار هرمزگان با هدف اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در استان هرمزگان و افتتاح دادگاه مجازی در دادگستری کیش به کیش سفر کرده است.

دادگاه مجازی حوزه قضایی کیش نیز با حضور مسئولان دادگستری هرمزگان در ساختمان دادگستری کیش آغاز به کار خواهد کرد.