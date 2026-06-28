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با گذشت بیش از یک ماه از پایان هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، ۳۰ درصد مطالبات ناشران پرداخت نشده باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سومین دوره مطالبات ناشران از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۷ خردادماه به حساب ناشران واریز شد و از آن پس، مرحله نهایی مطالبات تاکنون پرداخت نشده است.
برخی از ناشران در تماس با خبرگزاری تسنیم از عدم پرداخت کامل مطالبات هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که اردیبهشتماه برگزار شد، گلایه کردند؛ آن هم در شرایطی که نمایشگاه مجازی این دوره نسبت به دوره گذشته از فروش بالاتری برخوردار نبود و نقدینگی ناشران به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه علیالخصوص کاغذ کاهش پیدا کرده است، گلایه کردهاند. انتقاد ناشران در حالی مطرح است که بستههای ناشران مدتها پیش به دست مخاطبان رسیده و علیالقاعده خانه کتاب باید تاکنون نسبت به تسویهحساب کامل با ناشران اقدام میکرد.
پیش از این، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب، از پرداخت مطالبات مرحله اول و دوم در تاریخهای ۴ و ۱۲ خردادماه خبر داده و گفته بود که ۵۰ درصد از مطالبات ناشرانی که سفارشهایشان به مخاطبان تحویل شده بود، پرداخت شده است. با سومین مرحله پرداخت نیز حدود ۷۰ درصد از مطالبات ناشران پرداخت شده است.
بر این اساس، هنوز ۳۰ درصد از مطالبات ناشران باقی مانده است که مشخص نیست چه زمانی تسویهحساب خواهد شد. از سوی دیگر، قرار بود تا پایان خردادماه نمایشگاه مجازی کتاب ویژه کتابفروشان نیز به دلیل تعهدی که معاونت فرهنگی در حمایت از کتابفروشیها دارد، برگزار شود که این وعده نیز تاکنون محقق نشده است.