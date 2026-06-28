پخش زنده
امروز: -
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سبب کاهش مصرف سوختهای فسیلی میشود، گفت: مجلس از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد رشیدی گفت: با توجه به ناترازی موجود در حوزه برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تولید برق و کاهش مشکلات این حوزه به شمار میرود و خوشبختانه اقدامهای مناسبی در این زمینه در حال انجام است.
وی با اشاره به لزوم سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، افزود: سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزونبر کمک به تأمین برق پایدار، سبب کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آثار مثبت محیط زیست ناشی از آن خواهد شد.
عضو هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بخشی از ناترازیها را جبران میکند و شرایط بهتری برای تأمین برق در فصل گرم سال فراهم میشود.
رشیدی با بیان اینکه مجلس از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حمایت میکند، گفت: تلاش میکنیم از طریق ابزارهای نظارتی و قانونی موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری در این بخش را برطرف کنیم.