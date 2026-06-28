مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف ۳۰ مورد اراضی ملی در شهرستان دماوند به مساحت حدود ۲۷ هزار مترمربع و ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد ریال با همکاری دستگاه قضایی و نهاد‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با اجرای احکام قضایی و همکاری شهرداری و جهاد کشاورزی، ۳۰ مورد تصرف غیرقانونی در اراضی ملی پلاک نوده شهرستان دماوند به مساحت حدود ۲۷ هزار مترمربع رفع تصرف شد.

وی ارزش این اراضی را حدود ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: یگان حفاظت اراضی با رصد مستمر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد قاطع با زمین‌خواران را ادامه خواهد داد.