۴۰۰ حامی جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین پیوستند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از استقبال خیران البرزی از پویشهای «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین (ع)» در دهه نخست محرم خبرداد و اعلام کرد: از آغاز این پویش در نخستین روز ماه محرم تاکنون، ۴۰۰ حامی جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین استان البرز پیوستهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
رضا البرزی گفت: ۱۰ روز نخست اجرای این پویش، بیش از ۳۵۰ هزار پرس غذای گرم و بسته معیشتی به ارزش بالغ بر۷۰۰ میلیارد ریال در قالب سفرههای اطعام حسینی تهیه و میان نیازمندان و خانوادههای تحت حمایت توزیع شده است.
وی اضافه کرد: از آغاز این پویش در نخستین روز ماه محرم تاکنون، ۴۰۰ حامی جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین استان البرز پیوستهاند.
البرزی ادامه داد: همچنین در این مدت، حامیان، خیران و نیکوکاران استان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت مستقیم به حساب ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت واریز کردهاند که این مشارکت ارزشمند، نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی این عزیزان داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از خیران، نیکوکاران و حامیان دعوت کرد تا پایان ماههای محرم و صفر با مشارکت در پویشهای «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین (ع)»، از طریق اپلیکیشن صدقه من و همچنین کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند.