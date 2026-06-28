به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان ایران برگزار می‌شود. این اردو که نخستین مرحله از آماده‌سازی ملی‌پوشان زیر نظر کادر فنی جدید به شمار می‌رود، مرحله جدیدی برای اجرای برنامه‌ها و پیاده‌سازی تفکرات تاکتیکی سرمربی تازه‌وارد تیم ملی خواهد بود.

بر همین اساس و با نظر «نناد کلاییچ»، سرمربی کروات تیم ملی هندبال ایران، فهرست ۲۷ نفره بازیکنان دعوت شده به این اردو که قرار است از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۹ تیرماه در تهران برگزار شود، به شرح زیر است:

محمد سیاوشی، امیدرضا سرپوشی، علی رحیمی کازرونی، فواد فرهادی، امیرعباس زارعی، روح‌الله عادل‌خانی، آرمان رحمانی، حسین حیدریان، مصطفی شیرازی مقدم، علی حیدریان، شهاب صادق‌زاده، سیدمهدی موسوی، طا‌ها شکوهی‌پور، محمدمهدی بهنام‌نیا، بهشاد فاتحی‌زاده، یاسین کبریان‌جو، سلامان بربط، محمدحسین فرخی زرندی، هادی خواجه‌سلیمی، صابر حیدری، رضا عزتی، میلاد قلندری، عباس باج، علیرضا پیرزاده اهوازی، رضا شجاعی، وحید مسعودی و علی امیریوسفی