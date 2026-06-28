

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در محدوده تحت پوشش کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، اخذ اظهارات مال‌باختگان و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری دو سارق شدند؛ در ادامه، هویت و محل اختفای متهمان شناسایی شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه به مخفیگاه متهمان وارد شده و هر دو سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ افشار تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه خودروی پراید سرقتی و یک دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی سوابق متهمان نشان می‌دهد آنان دارای پیشینه متعدد در زمینه انواع سرقت هستند و در تحقیقات انجام‌شده تاکنون به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای ادامه تحقیقات، شناسایی سایر جرائم احتمالی و سیر مراحل قانونی به پایگاه دوم پلیس آگاهی تحویل داده شدند.

وی در پایان با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش سرقت خودرو، از شهروندان خواست از رها کردن خودرو با سوئیچ یا در حالت روشن، حتی برای مدت کوتاه، خودداری کنند، خودرو‌های خود را در محل‌های امن، روشن و مجهز به دوربین مداربسته پارک کنند، از تجهیزات بازدارنده مانند قفل فرمان و قفل پدال استفاده کنند، اشیای قیمتی و مدارک را داخل خودرو باقی نگذارند و در صورت مشاهده افراد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.