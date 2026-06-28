رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۴ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع در محورهای مواصلاتی اراک خبر داد و گفت: در این پرونده، دو متهم شناسایی و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی گفت: در ادامه اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل آرد یارانه‌ای در محورهای مواصلاتی اراک شدند.

سرهنگ محمدعقیل سلگی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۴ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای را که خارج از شبکه رسمی توزیع در حال حمل بود، کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه دو متهم شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و اقدامات سودجویانه که موجب تضییع حقوق عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.