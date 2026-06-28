هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۶۹ میلیون تومان + ۲ میلیون تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۸۸ میلیون تومان + ۱ میلیون تومان

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان