مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعه‌المصطفی‌العالمیه با همکاری مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، فراخوان همایش بین‌المللی «پیامبر رحمت؛ الهام‌بخش تمدن، اخلاق و گفتگوی جهانی» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از جامعه المصطفی العالمیه، این همایش بین‌المللی که به مناسبت یک‌هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار می‌شود، با هدف بازخوانی آموزه‌های نبوی در مواجهه با چالش‌های دنیای معاصر طراحی شده است.

دبیرخانه این همایش از اندیشمندان، پژوهشگران و طلاب حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها دعوت کرده است تا مقالات علمی خود را درباره شش محور اصلی؛

۱. قرآن و حدیث؛ پیامبر رحمت در متون اسلامی

۲. تاریخ و تمدن؛ پیامبر و شکل‌گیری جامعه جهانی

۳. اخلاق و تربیت؛ پیامبر به عنوان الگوی جهانی

۴. فرهنگ و هنر؛ پیامبر و سرمایه فرهنگی امت‌ها

۵. آموزه‌های نبوی و چالش‌های جهانی معاصر

۶. آینده‌پژوهی و گفتگوی جهانی

به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مقالاتی که در این همایش پذیرفته و برگزیده شوند، با ارائه در همایش، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهند شد.

همچنین امکان ارائه مقالات به زبان‌های مختلف از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، روسی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، بنگالی و اسپانیایی فراهم شده است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ مهر ۱۴۰۵، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات۳۰ آبان ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش ۹ دی ۱۴۰۵ تعیین شده است.