به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی با اعلام آزادی ۲هزار و ۹۴۳ محکوم مالی و جرایم غیرعمد در پنج سال گذشته با تلاش‌های انجام شده بیان کرد: با توجه به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اهتمام ویژه به وضعیت زندانیان محکوم مالی، در دوره پنج‌ساله اخیر این تعداد محکوم با پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت توسط دادگاه‌های استان از زندان آزاد شدند.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان البرز با اشاره به اینکه کل بدهی محکومان مالی آزاد شده در پنج سال گذشته در مقایسه با پنج سال ماقبل از نظر ارزش ریالی، رشد ۸۳۵ درصدی داشته است گفت: بر این اساس کل مبلغ بدهی تقسیط شده از ۴۲۵ میلیارد تومان ۳هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان، افزایش یافت.

رئیس کل دادگستری استان البرز دستاورد مهم پنج سال اخیر را استفاده حداکثری قضات استان از ظرفیت پذیرش اعسار بیان کرد و افزود: در دوره قبل و فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، میزان آزادی ناشی از پذیرش اعسار ۵۵ درصد کل بدهی محکومان بود، اما در دوره اخیر به ۸۳ درصد رسید و میزان محکومیت تقسیط شده از محل پذیرش اعسار با رشد ۱۳۰۸ درصدی از ۲۳۴ میلیارد تومان به ۳هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان افزایش یافت.