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هنرمندان و ستارگان لبنانی توافق لبنان و رژیم صهیونیستی را توافق خیانت توصیف و در شبکه های اجتماعی به آن اعتراض کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الاخبار، مذاکراتی که میان دشمن اسرائیلی و لبنان انجام شد همچنان محور توجه گسترده در شبکههای اجتماعی است. جاد شویری، هنرمند و کارگردان لبنانی این توافق را توافق خیانت توصیف کرد.
هنوز هم مذاکراتی که میان دشمن اسرائیلی و لبنان صورت گرفته، در شبکههای اجتماعی بحث گستردهای را برانگیخته است. پس از اعلام دستیابی به توافقی که بسیاری آن را توافق ذلت میان دشمن و دولت لبنان توصیف کردند، خبر آن در فضای مجازی بهشدت مورد توجه قرار گرفت و موجی از اعتراض و محکومیت به راه افتاد.
در این میان، تعدادی از ستارگان لبنانی مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند و آن را نوعی عقبنشینی از اراضی لبنان دانستند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح دادند سکوت کنند و موضعی اعلام نکنند. این سکوت چندان هم عجیب نبود؛ بهویژه اینکه همین هنرمندان از زمان آغاز جنگی که دشمن علیه لبنان به راه انداخته، هیچ موضع ملیای ابراز نکردهاند؛ در حالی که طی ماههای گذشته هزاران شهید و زخمی بر جای مانده است.
در همین چارچوب، جاد شویری همچنان حمایت خود از مقاومت و مخالفت با مذاکره با دشمن را اعلام میکند. او اخیراً در صفحات خود در شبکههای اجتماعی تصویری منتشر کرد که در آن کنار کودکی ایستاده و شعلههای آتش در پسزمینه دیده میشود. این خواننده و کارگردان این توافق را توافق خیانت خواند و نوشت:قبلاً هم این کار را کردند و نتیجهاش را دیدند؛ آن زمان که شما کاملاً صهیونیستی شده بودید. امروز دیگر هیچ برگ امیدی در دست ندارید. پیروزی یا شکست یا در میدان رقم میخورد یا در افکار عمومی جهانی، و در هر دو حالت ما پیروزیم.
از سوی دیگر، یوسف حداد، بازیگر لبنانی که به مواضع ملیگرایانهاش شناخته میشود، گفت: در سالگرد برگزاری مراسم عاشورا و یاد خیانت و کشتار امام حسین (ع)، حاکمیت لبنان نیز توطئه کرد و به فرزندان حسین خیانت کرد، فداکاریهای دهها هزار شهید و زخمی را نادیده گرفت و زمین را به صهیونیستها هدیه داد.
همچنین این توافق از نگاه بازیگر لبنانی ریتا حایک که به مواضع سیاسی حامی مقاومت شناخته میشود دور نماند. او با لحنی طعنهآمیز نوشت: میگویند نتانیاهو به دولت لبنان بابت این توافق تبریک گفته! خب الحمدلله… هزار بار مبارک!
پس از مدتها سکوت درباره تحولات اخیر، صفحه رسمی خواننده لبنانی جولیا بطرس بخشی از ترانه مشهور ملی او با عنوان غابت شمس الحق (خورشید حقیقت غروب کرد) را منتشر کرد و جملهای از آن را نوشت: همه شانای جنوب فقط وعده و حرف به تو فروختند.
بسیاری این پست را موضعی سیاسی روشن در قبال توافق دانستند و پیامی تلقی کردند که نشان میدهد سیاستمداران لبنانی برای جنوب لبنان چیزی جز وعدهها و شعارها ارائه نکردهاند.