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مراسم سنتی ۱۳ محرم به میزبانی روحانیون و طلاب در مسجد ملااسماعیل یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مردم یزد امروز به رسمی دیرین به مناسبت ۱۳ محرم و سومین روز از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با حضور در مسجد ملااسماعیل عزاداری کردند.
این مراسم به میزبانی روحانیون و طلاب یزدی برگزار شد و طی آن مردم و هیئتهای مذهبی به سوگواری پرداخته و بر سر و سینه زدند.
آیین سنتی ۱۳ محرم بیش از ۱۰۰ سال است که در مصلای نماز جمعه یزد یعنی مسجد ملااسماعیل برگزار میشود و در آن روحانیون و طلاب یزدی با چای و قهوه از مردم پذیرایی میکنند.
این مراسم هر ساله از ساعت ۶ صبح آغاز شده و تا اذان ظهر ادامه مییابد. بازار یزد نیز در این روز تعطیل میشود.